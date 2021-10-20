ASKF BAŞKANI ZIMBA BAŞKAN SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

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Sakarya amatör Spor Kulüpleri federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zımba ve yöneticiler
Bu haber 2021-10-20 10:32:29 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya amatör Spor Kulüpleri federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zımba ve yöneticiler Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret etti.

 Sakarya amatör Spor Kulüpleri federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar zımba ile birlikte yöneticiler başkan vekili Aydın Birincioğlu gençlik ve Spor ilçe müdürü Adem Altun, ASKF Yönetim kurulu başkan yardımcıları Ahmet Silahçı, Necmettin koçak ,Uğur Kobaş, kulüp temsilcileri Mustafa Kaya, Ahmet birinci; amatör spor branşlarına katkılarından dolayı Akyazı belediye başkanı sayın Bilal soykana teşekkür ziyareti ile birlikte şilt takdim etti

 
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