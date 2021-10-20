ASKF BAŞKANI ZIMBA BAŞKAN SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

Sakarya amatör Spor Kulüpleri federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zımba ve yöneticiler

Bu haber 2021-10-20 10:32:29 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.