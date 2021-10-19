HAYVANSEVER BAŞKANLAR

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak

Bu haber 2021-10-19 15:29:54 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak hizmete sunulan Sakarya’nın en önemli ve modern geçici hayvan barınağı özelliğine sahip Akyazı hayvan barınağı adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Hem yapılan modern barınağı görmek hem de barınakta her türlü bakımları yapılan ve sahipsiz hayvanlarla zaman geçirmek ve onlara yiyecek getirme amaçlı olarak barınağa akın eden hayvan severler o modern ve örnek gösterilen barınağı yaparak hizmete sokan Akyazı Belediyesine, başkanı Bilal Soykan ve ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmiyorlar.

Belediye başkanı Bilal Soykan ile başkan yardımcısı Ali Özer’de barınağı en çok ziyaret eden ve ziyaret ettiklerinde de uzun süre kalıp hayvanlarla ilgilenenler arasında ilk sırada yer alıyorlar.

Belediye başkanı Bilal Soykan, imkanım olsa her gün gelir onlarla yakından ilgilenirim. Bu tabi mümkün değil. Ancak fırsat buldukça ve sıklıkla gelip onlarla yakından ilgileniyor ve görevli personelimizden de çalışmaları ile ilgili bilgiler alıyorum. Bu da bana huzur ve mutluluk veriyor dedi ve tüm hayvan severleri barınağa gelmeye davet etti.