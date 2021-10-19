TABELA VERGİLERİ YÜKSEK, İNDİRİLSİN

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Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a seslenen Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş,
Bu haber 2021-10-19 15:28:45 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a seslenen Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, COVİD 19 salgını nedeniyle Odalarına kayıtlı üye sanatkarın geçim ve kazanç sıkıntısı çektiğini söyleyerek 2022 yılına ait tabela vergilerinin yüksek olduğunu görüyoruz, tabela vergisinin sanatkar esnafımızı rahatlatacak seviyeye indirilmesini istiyoruz dedi.

Ekonomik bakımdan büyük bir sıkıntı içinde olan ve geçmişe oranla kazanç seviyeleri bir hayli düşen Odamıza kayıtlı sanatkarlarımızın belediyemize yıllık olarak ödemek zorunda oldukları tabela vergilerinde gördüğümüz yükseliş sanatkarlarımızı sıkıntıya sokacağı aşikardır. Sayın başkanımızdan 2022 yılına mahsus bir indirim istiyoruz ve bekliyoruz diyen Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin, yapılacak olan indirim hepimizi rahatlatacaktır diyerek Başkan Soykan’a çağrıda bulundu.

 

 
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