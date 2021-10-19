Muhtarlardan Em. Müdürüne ziyaret

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Akyazı Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt ile Çıldırlar Mahalle Muhtarı Mehmet
Bu haber 2021-10-19 15:27:28 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt ile Çıldırlar Mahalle Muhtarı Mehmet Silah Akyazı’ya yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay’a “hoş geldin” ziyareti yaptılar.

Mahalle Muhtarları ziyaret sonrası yaptıkları ortak açıklamada şunları söylediler. “ İlçemize yeni atanan Emniyet Müdürümüze hem hoş geldiniz dedik hem de kendisine başarı dileğinde bulunduk”

Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyaret eden Muhtarlara teşekkür etti.

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