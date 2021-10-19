Berberler Odası Başkanı Cengiz’den Meslektaş ziyareti

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz yanında başkan vekili Mustafa Aydın

Bu haber 2021-10-19 15:26:24 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz yanında başkan vekili Mustafa Aydın olduğu halde geçmişte belde olan, Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen Dokurcuna giderek Odasına kayıtlı berber esnafını hem ziyaret etti hem de yeni tarifelerini kendilerine verdi.

Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz, Dokurcun Mahallesinde 5 berber esnaflarının olduğunu belirterek, bu esnaflarımız tarife bakımından Akyazı’daki meslektaşlarından her zaman bir dönem geriden gelmektedirler. Sebebi ise Dokurcun Mahallesinde yaşamlarını sürdürmekte olan sakinlerin ekonomik durumlarının yeterli seviyede olmamasıydı. O nedenle bizim giderek kendilerine verdiğimiz tarife Akyazı merkezde çalışan berber esnafımızın bir önceki tarifesidir. Bu ziyaretimizde hem tarifelerini verdik hem de Akyazı merkeze göre daha az ücret aldıkları için kendilerini tebrik ettik dedi.