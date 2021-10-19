Akyazılı Muhtarlar Günlerini kutladı

Akyazılı Muhtarlar kuruluşlarının 192. Yılını Atatürk anıtı önünde düzenledikleri

Bu haber 2021-10-19 15:21:11 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı Muhtarlar kuruluşlarının 192. Yılını Atatürk anıtı önünde düzenledikleri törenle kutladılar.

Düzenlenen tören saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi ile başladı. Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı ve Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman iki Muhtar arkadaşı ile birlikte anıta çelenk bıraktı.

Törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Kahraman şunları söyledi “ Muhtarlık kurumu Türk Demokrasisi tarihi açısından büyük önem arz etmektedir. Yerel demokrasinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla muhtarlık müessesesinin geçmişi Osmanlı döneminde 1830 yılında bir seçimle başlamıştır. 1913 yılında kaldırılan 1944 yılında tekrar hayata geçirilen muhtarlık sistemi bugünlere önemli mesafeler kat ederek gelmiştir. Muhtar seçilmiş demektir. Muhtar mahallesinin veya Köyünün annesi, babası, kardeşi ve sırdaşıdır. Her şartta vatandaşın yanında olan muhtarlar aynı zamanda vatandaş her zaman bizi ilk devlet kapısı olarak görmekte ve tüm sorunlarını ve isteklerini bu nedenle bizlere aktarmaktadır. Bütün Muhtarlarımızın bu güzel ve anlamlı günlerini kutluyorum ve törenimize katılan değerli misafirlerimize de şahsım ve 73 muhtar arkadaşım adına teşekkür ediyorum”

Anıt önünde düzenlenen tören Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’ın yaptığı konuşma ile son buldu. Törene Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, yardımcıları Mehmet Çakmak ve Ali Özer, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay başta olmak üzere bazı daire müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.