Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HAYVANSEVER BAŞKANLAR

HAYVANSEVER BAŞKANLAR

TABELA VERGİLERİ YÜKSEK, İNDİRİLSİN

TABELA VERGİLERİ YÜKSEK, İNDİRİLSİN

Muhtarlardan Em. Müdürüne ziyaret

Muhtarlardan Em. Müdürüne ziyaret

Berberler Odası Başkanı Cengiz’den Meslektaş ziyareti

Berberler Odası Başkanı Cengiz’den Meslektaş ziyareti

Gazetecilerden hoş geldin ziyaretleri

Gazetecilerden hoş geldin ziyaretleri

Akyazılı Muhtarlar Günlerini kutladı

Akyazılı Muhtarlar Günlerini kutladı

Akyazılı Muhtarlar Günlerini kutladı

Akyazılı Muhtarlar kuruluşlarının 192. Yılını Atatürk anıtı önünde düzenledikleri
Bu haber 2021-10-19 15:21:11 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı Muhtarlar kuruluşlarının 192. Yılını Atatürk anıtı önünde düzenledikleri törenle kutladılar.

Düzenlenen tören saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi ile başladı. Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı ve Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman iki Muhtar arkadaşı ile birlikte anıta çelenk bıraktı.

Törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Kahraman şunları söyledi “ Muhtarlık kurumu Türk Demokrasisi tarihi açısından büyük önem arz etmektedir. Yerel demokrasinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla muhtarlık müessesesinin geçmişi Osmanlı döneminde 1830 yılında bir seçimle başlamıştır. 1913 yılında kaldırılan 1944 yılında tekrar hayata geçirilen muhtarlık sistemi bugünlere önemli mesafeler kat ederek gelmiştir. Muhtar seçilmiş demektir. Muhtar mahallesinin veya Köyünün annesi, babası, kardeşi ve sırdaşıdır. Her şartta vatandaşın yanında olan muhtarlar aynı zamanda vatandaş her zaman bizi ilk devlet kapısı olarak görmekte ve tüm sorunlarını ve isteklerini bu nedenle bizlere aktarmaktadır. Bütün Muhtarlarımızın bu güzel ve anlamlı günlerini kutluyorum ve törenimize katılan değerli misafirlerimize de şahsım ve 73 muhtar arkadaşım adına teşekkür ediyorum”

Anıt önünde düzenlenen tören Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’ın yaptığı konuşma ile son buldu. Törene Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, yardımcıları Mehmet Çakmak ve Ali Özer, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay başta olmak üzere bazı daire müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
15:32 - HAYVANSEVER BAŞKANLAR
Akyazı Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak...
15:29 - TABELA VERGİLERİ YÜKSEK, İNDİRİLSİN
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a seslenen Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Du...
15:24 - Akyazılı Muhtarlar Günlerini kutladı
Akyazılı Muhtarlar kuruluşlarının 192. Yılını Atatürk anıtı önünde düzenledikleri ...
15:21 - Kapalı Pazar yerinde çalışmalar sürüyor
Akyazı belediyesi ile yaptıkları protokolden sonra kapalı Pazar yerinin işletme sorumluluğ...
22:51 - Dünya el yıkama günü etkinliği
15 Ekim Dünya el yıkama günü nedeniyle Sağlık Bilimleri Fakültesi ...
22:18 - AKYAZI’DA 23 HAFIZ ADAYI İCAZET ALARAK HAFIZ OLDU
Akyazı’da İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde Topağaç Mahallesi Kuran Kursu, Bölge Yatılı İm...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ