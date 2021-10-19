Kapalı Pazar yerinde çalışmalar sürüyor

Akyazı belediyesi ile yaptıkları protokolden sonra kapalı Pazar yerinin işletme sorumluluğunu

Bu haber 2021-10-19 15:20:02 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediyesi ile yaptıkları protokolden sonra kapalı Pazar yerinin işletme sorumluluğunu alan Bakkallar Odası ile Manifaturacılar Odası tarafından tamirat, yeniden düzenleme ve Pazar yerini güzelleştirme çalışmaları sürüyor.

Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç ve Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, yaptıkları protokole göre yeniden düzenleneme ve tamirat çalışmalarımız 2022 Kasım ayında sona erecek ve kapalı Pazar yerimiz yeni yüzüyle o tarihte hizmetine devam edecekti. Ancak, Oda başkan ve yönetimleri olarak bu çalışmalarımızı hızlandırdık ve çalışmaların sonlanmasını daha erkene almanın gayretine girdik ve bu yılın sonuna kadar bu çalışmayı tamamlamayı planladık dediler.

Protokolü imzalayıp işletme sorumluluğunu aldığımız günden itibaren başlattığımız çalışmalarda Pazar yerinin komple boyası yapıldı, kamera sistemi tamamlandı, elektrik aksamları tamamen değiştirildi ve aydınlatma noksansız bir şekilde tamamlandı. Ayrıca sandviç panel çatının bir kısmı yapıldı diyen Oda başkanları, sırada çatı tamamlanacak, kapılar takılacak ve rögarların temizliği yapıldıktan sonra da çalışmamızı tamamlamış olacağız dediler.