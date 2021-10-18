Yeni Emniyet Müdürü Talay’dan başkan Soykan’a iadeyi ziyaret

Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ın emekli olması nedeniyle Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü

Bu haber 2021-10-18 22:51:29 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.