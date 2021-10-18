Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HAYVANSEVER BAŞKANLAR

HAYVANSEVER BAŞKANLAR

TABELA VERGİLERİ YÜKSEK, İNDİRİLSİN

TABELA VERGİLERİ YÜKSEK, İNDİRİLSİN

Muhtarlardan Em. Müdürüne ziyaret

Muhtarlardan Em. Müdürüne ziyaret

Berberler Odası Başkanı Cengiz’den Meslektaş ziyareti

Berberler Odası Başkanı Cengiz’den Meslektaş ziyareti

Gazetecilerden hoş geldin ziyaretleri

Gazetecilerden hoş geldin ziyaretleri

Akyazılı Muhtarlar Günlerini kutladı

Akyazılı Muhtarlar Günlerini kutladı

Yeni Emniyet Müdürü Talay’dan başkan Soykan’a iadeyi ziyaret

Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ın emekli olması nedeniyle Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü
Bu haber 2021-10-18 22:51:29 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ın emekli olması nedeniyle Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hasan Fehmi Talay Başkan Bilal Soykan’a iadeyi ziyarette bulundu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Akyazı ilçe Emniyet müdürlüğüne atanan Hasan Fehmi Talay iadeyi ziyaretlere başladı.

Talay beraberinde Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğünde uzun süredir görev yapan baş komiser İsak Göz ile birlikte Akyazı Belediyesini ziyaret etti. Talay’ı burada belediye başkanı Bilal Soykan ve emniyetten emekli başkan yardımcısı Ali Özer karşıladılar

Ziyaret sonrası açıklama yapan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hasan Fehmi Talay, Belediyemize iade-i ziyarette bulundu. Değerli Müdürümüze ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim dedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:52 - Yeni Emniyet Müdürü Talay’dan başkan Soykan’a iadeyi zi
Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ın emekli olması nedeniyle Akyazı ilçe Emniyet Müdü...
22:48 - Kaldırımlar araçların park yeri oldu
Akyazı’da özellikle ana caddelerde kaldırımlar özel araçların park yeri haline geldi....
07:57 - Sayıştay Baş Denetçisi Akyüz Başkan Soykan’ı ziyaret et
Aslen Akyazılı olan Sayıştay Baş Denetçisi Ahmet Akyüz Belediye Başkanı ...
07:55 - Gazeteciler Meslektaşlarının Doğum Gününü Kutladı
Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı Haber Sitesi sahibi Kenan ...
07:54 - MUHTAR ÇAKMAKÇI’DAN ANLAMLI ÇAĞRI
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı zaman zaman ilginç...
07:52 - AK KADINLARDAN SUBÜ MÜDÜRÜNE ZİYARET
Ak Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu beraberinde yönetiminde yer alan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ