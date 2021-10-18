Yeni Emniyet Müdürü Talay’dan başkan Soykan’a iadeyi ziyaret

Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ın emekli olması nedeniyle Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hasan Fehmi Talay Başkan Bilal Soykan’a iadeyi ziyarette bulundu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Akyazı ilçe Emniyet müdürlüğüne atanan Hasan Fehmi Talay iadeyi ziyaretlere başladı.
Talay beraberinde Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğünde uzun süredir görev yapan baş komiser İsak Göz ile birlikte Akyazı Belediyesini ziyaret etti. Talay’ı burada belediye başkanı Bilal Soykan ve emniyetten emekli başkan yardımcısı Ali Özer karşıladılar
Ziyaret sonrası açıklama yapan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hasan Fehmi Talay, Belediyemize iade-i ziyarette bulundu. Değerli Müdürümüze ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim dedi.