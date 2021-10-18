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Dünya el yıkama günü etkinliği

15 Ekim Dünya el yıkama günü nedeniyle Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bu haber 2021-10-18 22:48:55 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

15 Ekim Dünya el yıkama günü nedeniyle Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akyazı belediyesi tarafından desteklenen 15 Ekim Dünya el yıkama günü nedeniyle program düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatma Cevahir anasınıfı miniklerine konu ile ilgili sunum yaparak el yıkamanın önemine değindi. Eğitim sonunda çocuklar palyaçolar eşliğinde dans ederek hediyelerini verildi.
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