Kaldırımlar araçların park yeri oldu

Akyazı’da özellikle ana caddelerde kaldırımlar özel araçların park yeri haline geldi.

Bu haber 2021-10-18 22:47:47 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da özellikle ana caddelerde kaldırımlar özel araçların park yeri haline geldi. Gelişi güzel yapılan paklanmalar nedeniyle özellikle engelliler zor anlar yaşıyorlar.

Akyazı’da park sorunu had safhalarda, Özellikle ana caddelerin kaldırımları özel araçların park yeri haline geldi.

Kaldırım üzerinde yapılan parklanmalar her geçen gün artarken ilçede yaşayan yaşam alanları kısıtlı olan Engelli vatandaşlar ise ilçe merkezinde bir yere ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi.

Engelli bir vatandaşımız Whatsaap ihbar hattını gönderdiği bu fotoğrafların altına ‘’Akyazı Şehit Furkan Caddesinde bir alışveriş merkezinin önündeyim Alışveriş merkezinin rampaları kapalı bir de kaldırım üzerindeki parklanmalar nedeniyle markete girip alışveriş yapamıyorum ne yapmam lazım’’ yazarak paylaştı.