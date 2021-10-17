AKYAZI DEVLET HASTANESİNE BOLU’LU GELİN

Akyazı Devlet Hastanesinin çalışkan ve aynı zamanda yakışıklı ortopedi uzmanı Fatih Korbay Bolu’lu İngilizce

Bu haber 2021-10-17 00:36:11 eklenmiş ve 263 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Devlet Hastanesinin çalışkan ve aynı zamanda yakışıklı ortopedi uzmanı Fatih Korbay Bolu’lu İngilizce öğretmeni Yasemin Öztürk ile hayatlarını birleştirdiler.

Balıkesir İlinin tanınmış ailelerinden Emekli Öğretmen Osman ve Sevil Korbay çiftinin yakışıklı delikanlısı Akyazı Devlet Hastanesi Ortopedi uzmanı Fatih Korbay, Bolu ilinin tanınmış ailelerinden İsmail ve Hüsniye Öztürk çiftinin güzel kızları İngilizce öğretmeni Yasemin Öztürk bu akşam Kayalar Erenler İlçesi Memduhiye mahallesindeki Masal Garden Düğün salonunda yapılan görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle az sayıda davetlinin katıldığı düğün merasiminde Her iki ailenin yakınları, Akyazı Devlet Hastanesi yönetimi ve doktorları ile gelin ve damadın yakın arkadaşları katıldı.

Alkışlar arasında salona gelen Fatih ve Yasemin çifti ilk danslarını yaparken davetliler de kendilerine eşlik etti.

Daha sonra gelin ve damat masa masa dolaşarak mutlu gecelerine katılarak mutluluklarını paylaşan davetlilerine hoş geldiniz diyerek teşekkür ettiler.