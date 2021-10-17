SAADETTEN KARDEŞLİK İTTİFAKI ZİYARETLERİ

Saadet Partisi Akyazı ilçe başkanı Şeref Tan ve yönetim kurulu üyeleri Akyazı’da Millet İttifakında yer

Bu haber 2021-10-17 00:32:38 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Saadet Partisi Akyazı ilçe başkanı Şeref Tan ve yönetim kurulu üyeleri Akyazı’da Millet İttifakında yer alan siyasi partilere nezaket ziyareti kapsamında, CHP, Deva, Gelecek, Yeniden Refah ve İyi Parti ilçe başkanlarını makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Saadet Partisi ilçe başkanı Şeref Tan Her geçen gün gerilimin arttığı ve insanlarımızın kutuplaştırıldığı bu zamanda, Akyazılı siyasiler olarak kutuplaşma değil kardeşlik ruhunu tesis etmek ve Akyazılı siyasiler ile birlik ve beraberlik ruhunu oluşturmak için bu adımı atmış bulunmaktayız. Umut ederiz ki, Akyazı'dan atmış olduğumuz bu hayırlı adım ülkemizin tüm geneline de yayılır dedi..

Başkan Tan Sürekli dile getirdiğimiz bir gerçek var ki, o da şudur; siyasi partiler birbirinin düşmanları değil, ülkemize daha iyi hizmeti sunmak için yola çıkmış siyasi rakipleridir. Saadet Partisi olarak, attığımız bu hayırlı adımlar İnşallah toplumumuzda müspet karşılık bulur ve kardeşlik şuurumuzu pekiştirir. Önümüzdeki hafta da, kalan diğer siyasi partileri ziyaret ederek, bu sevgi davetimizi devam ettireceğiz, Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerini kullandı