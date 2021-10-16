Müzisyenler Derneğinden Onur’a yaş günü kutlaması

15 Ekim günü 61 yaşına giren gazeteci Alaattin Onur’a bir kutlama da

Bu haber 2021-10-16 07:57:34 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

15 Ekim günü 61 yaşına giren gazeteci Alaattin Onur’a bir kutlama da Akyazı Müzisyenler Dernek başkanı Kemal Ayaz ile Başkan yardımcısı Yaşar Kırlak’tan geldi.

Dernek yöneticileri gazeteci büyüğümüz Alaattin Onur’un yaş gününü içtenlikle kutluyor kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz dediler.

Gazeteci Alaattin Onur’da Müzisyenler Derneği başkan ve başkan yardımcısının yaptıkları bu ziyaret ve kutlama beni son derece mutlu etmiştir. Kendilerine ve mensubu oldukları Dernek üyelerine teşekkür ediyorum dedi.