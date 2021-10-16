Sayıştay Baş Denetçisi Akyüz Başkan Soykan’ı ziyaret etti

Aslen Akyazılı olan Sayıştay Baş Denetçisi Ahmet Akyüz Belediye Başkanı

Bu haber 2021-10-16 07:55:47 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Aslen Akyazılı olan Sayıştay Baş Denetçisi Ahmet Akyüz Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette görüş alış verişinde bulunduklarını söyleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan değerli hemşerimizin yaptığı bu ziyaret beni ziyadesiyle memnun etti dedi ve ziyaret için kendisine teşekkür etti.

Sayıştay Baş Denetçisi Ahmet Akyüz’de bu ziyarette karşılıklı bilgi alış verişi yaptık ve hasret giderdik dedi. Başkan Soykan’a güzel ev sahipliği için teşekkür etti.

Sayıştay Baş Denetçisi Akyüz’ün ziyaretinde Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Ünal Gündüz’de hazır bulundu.