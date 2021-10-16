MUHTAR ÇAKMAKÇI’DAN ANLAMLI ÇAĞRI

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı zaman zaman ilginç

Bu haber 2021-10-16 07:52:58 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı zaman zaman ilginç kampanyalar yapanve çağrılara imza atan muhtarlardan biri. Son kampanyası da ilginçti. Muhtar Çakmakçı son kampanyasında bahçesinde meyvesi olan mahalle sakinlerine “dallarından yere düşen meyveleri çürütmeyin toplayıp okula getirin çocuklarımız yesin” diye seslendi.

Bu sesleniş üzerine bahçesinde meyve ağaçları olanlar yere düşen veya dalından henüz toplanmamış olan meyveleri toplayarak Kuzuluk Orta Mahalle İlkokuluna kasalarla getirdi ve çocukların meyve yemelerini sağladı. Bu durum öğrencileri çok sevindirdi.