AK KADINLARDAN SUBÜ MÜDÜRÜNE ZİYARET

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu beraberinde yönetiminde yer alan siyasi

Bu haber 2021-10-16 07:49:46 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu beraberinde yönetiminde yer alan siyasi hukuk birim başkanı Perihan Akbayrak ile SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna giderek Okulun Müdürlüğüne atanan ve yeni göreve başlayan Prof. Dr. Azize Alaylıyı ziyaret edip kendisine başarı dileğinde bulundu.

Yapılan ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Meslek Yüksek Okulunun yeni Müdürü Prof. R. Azize Alaylı, el birliği ile Akyazı’yı layık olduğu eğitim seviyesine çıkaracağız dedi ve ziyaret için Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu ile yönetim kurulu üyesi Perihan Akbayrak’a teşekkür etti.