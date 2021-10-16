BAŞKAN SOYKAN’DAN ANKARA ZİYARETLERİ

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Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan partisi tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere
Bu haber 2021-10-16 07:48:03 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan partisi tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara’da bir dizi de ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Soykan, toplantı sonrası ilk ziyaretini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a yaptı. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’le birlikte Bakan Yanık’ı ziyaret eden Soykan, Akyazı’da yapmayı düşündüğü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ilgilendiren projesini Bakan’a verdi ve kendisinden destek istedi. Bu ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de başkana eşlik etti.

Başkan Soykan’ın ikinci ziyaret durağı ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar oldu. Bu ziyarette hasret gideren iki Akyazılı birlikte oldukları süre içinde Akyazı’ya ne yapabilirizi konuştu ve Bayraktar Başkan Soykan’a her konuda “yanındayım” dedi. Başkan Soykan’ın bu ziyaretinde de Başkan yardımcısı Ünal Gündüz başkanına eşlik etti.

 
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