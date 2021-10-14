Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MHP'LİLER HASANBEY MAHALLESİNDE

MHP'LİLER HASANBEY MAHALLESİNDE

AKYAZI’DA 23 HAFIZ ADAYI İCAZET ALARAK HAFIZ OLDU

AKYAZI’DA 23 HAFIZ ADAYI İCAZET ALARAK HAFIZ OLDU

S.A.B.A.H. YÜZ YÜZE EĞİTİMLERE HIZ VERDİ

S.A.B.A.H. YÜZ YÜZE EĞİTİMLERE HIZ VERDİ

OYMACILIK SANATININ TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ USTALARINDAN YAŞAR AKGÜN VEFAT ETTİ

OYMACILIK SANATININ TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ USTALARINDAN YAŞAR AKGÜN VEFAT ETTİ

Akyazı Jandarma Trafik ’ten öğrencilere eğitim semineri

Akyazı Jandarma Trafik ’ten öğrencilere eğitim semineri

Sonbahar Akyazı’da yüzünü göstermeye başladı

Sonbahar Akyazı’da yüzünü göstermeye başladı

MHP'LİLER HASANBEY MAHALLESİNDE

Pandemi nedeniyle mahalle gezilerine 1.5 yıl ara veren MHP Akyazı İlçe teşkilatı
Bu haber 2021-10-14 22:18:10 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Pandemi nedeniyle mahalle gezilerine 1.5 yıl ara veren MHP Akyazı İlçe teşkilatı  yasakların kalkması ile başlattığı mahalle gezilerinin 2.sini bu akşam Hasanbey mahallesine gerçekleştirdi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Başkanlığında Meclis üyeleri Furkan Çakıroğlu, Ergün Öztürk ve yönetim Kurulu üyesi Abdullah  Akar olduğu halde Hasanbey Mahallesine gelen MHP heyeti  mahalle kahvesinde mahalleli vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtar Nuri Öztürk’ün ev sahibi olduğu toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaretlerinin amacının diğer mahallelerde olduğu gibi seçimden seçime değil  her zaman  ziyaret olmalı düşüncemizle mahallenize geldik.  Siyaset  yapmayacağız Sizlerle hasbihal ederek Sorunlarınızı öğrenip çözümü için icra makamlarına iletmek ve takipçisi olarak çözüme kavuşmasını sağlamaktır.  Ayrıca  Bizlere istediğiniz soruları sorabilirsiniz diyen Başkan Dertli yakında doğal gaza kavuşacağınızı öğrendik hayırlı olsun  diyorum dedi. Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen Hasanbey  mahallesi sohbetinde kapatılan okullarının tekrar açılması, köy statüsüne dönmek isteyen mahallelerin durumu, pahalılık  ve mahallede koku yayan tavuk kümesleri gibi konular ele alındı.

Her şeyin farkında olduğunu belirten  Başkan Dertli ancak alternatif olmadığını belirtmesi üzerine Aynı mahalle halkından olan CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı  merak etme millet ittifakı biz geliyoruz diyerek  şeklinde cevap verdi.

Toplantı topluca çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:26 - MHP'LİLER HASANBEY MAHALLESİNDE
Pandemi nedeniyle mahalle gezilerine 1.5 yıl ara veren MHP Akyazı İlçe teşkilatı ...
22:11 - S.A.B.A.H. YÜZ YÜZE EĞİTİMLERE HIZ VERDİ
Yaşanan Pandemi nedeniyle Okul eğitimlerine ara veren ...
20:51 - KAYBOLAN GENCİ JANDARMA BULDU
Akyazı Yeni Mahallede ikamet eden downsendromlu 25 yaşındaki Muhammet...
16:17 - YİNE O KAVŞAK 1 YARALI
D 140 Karayolu Akyazı Küçücek kavşağında Otomobil ile çarpışan...
00:50 - AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU
37 yaşındaki Erhan ağaçta asılı halde bulundu...
17:14 - Soykan’ın doğum gününü kutladılar
Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Akyazı Net haber sitesi sahibi...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ