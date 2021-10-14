MHP'LİLER HASANBEY MAHALLESİNDE

Pandemi nedeniyle mahalle gezilerine 1.5 yıl ara veren MHP Akyazı İlçe teşkilatı

Bu haber 2021-10-14 22:18:10 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Pandemi nedeniyle mahalle gezilerine 1.5 yıl ara veren MHP Akyazı İlçe teşkilatı yasakların kalkması ile başlattığı mahalle gezilerinin 2.sini bu akşam Hasanbey mahallesine gerçekleştirdi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Başkanlığında Meclis üyeleri Furkan Çakıroğlu, Ergün Öztürk ve yönetim Kurulu üyesi Abdullah Akar olduğu halde Hasanbey Mahallesine gelen MHP heyeti mahalle kahvesinde mahalleli vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtar Nuri Öztürk’ün ev sahibi olduğu toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaretlerinin amacının diğer mahallelerde olduğu gibi seçimden seçime değil her zaman ziyaret olmalı düşüncemizle mahallenize geldik. Siyaset yapmayacağız Sizlerle hasbihal ederek Sorunlarınızı öğrenip çözümü için icra makamlarına iletmek ve takipçisi olarak çözüme kavuşmasını sağlamaktır. Ayrıca Bizlere istediğiniz soruları sorabilirsiniz diyen Başkan Dertli yakında doğal gaza kavuşacağınızı öğrendik hayırlı olsun diyorum dedi. Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen Hasanbey mahallesi sohbetinde kapatılan okullarının tekrar açılması, köy statüsüne dönmek isteyen mahallelerin durumu, pahalılık ve mahallede koku yayan tavuk kümesleri gibi konular ele alındı.

Her şeyin farkında olduğunu belirten Başkan Dertli ancak alternatif olmadığını belirtmesi üzerine Aynı mahalle halkından olan CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı merak etme millet ittifakı biz geliyoruz diyerek şeklinde cevap verdi.

Toplantı topluca çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.