AKYAZI’DA 23 HAFIZ ADAYI İCAZET ALARAK HAFIZ OLDU

Akyazı’da İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde Topağaç Mahallesi Kuran Kursu, Bölge Yatılı İmamı azam

Bu haber 2021-10-14 22:11:45 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde Topağaç Mahallesi Kuran Kursu, Bölge Yatılı İmamı azam Ebu Hanife Kuarn Kursu, Müderris Hacı Rızvan Efendi Kuran Kursu ve Karaçalılık Camiinde kurslarını tamamlayarak hafız olmayı hak eden 23 hafız adayı için icazet töreni düzenlendi.

ŞEYHÜL Kurra Reisül Kurra MUSTAFA Demirkan ve Ramazan Pakdil’in huzurunda son sınavlarını veren ve başarılı olan 23 hafız adayı hafız olmayı başardılar.

Hafız adayı talebeler icazet töreninin yapılacağı Gazisüleymanpaşa camiine Gebze Belediyesi Mehteran takımının eşliğinde Cevat Ayhan Kubbeli Camiinden

Yürüyerek geldiler. Yol boyu yürüyüşü izleyen Akyazı’lılar hem hafızları ve hem de mehteran takımını alkış yağmuruna tuttular.

Akyazı Müftülüğü tarafından düzenlenen icazet törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan , İl Müftüsü Hasan Başiş, Çevre İllerden gelen Müftüler, ve din görevlileri ile kalabalık bir vatandaş katıldı.

Sunuculuğunu Akyazı İlçe personeli Bahtiyar Kabataş’ın yaptığı icazet töreni Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan’ın yaptığı dua ve hafızlara ödül verilmesi ile sona erdi.

Bugün yapılan icazet töreni sonunda hafız olmaya hak kazananların ad ve soyadları ise şöyle:

1- ALİ RIZA ÖREN

2- MEHMET AKİF ERSOY,

3- ALİ KEMAL TURAN,

4- YUNUS EMRE KAYA,

5- LOKMAN KENAN CAN,

6- SEMİH D ERTLİ,

ABDÜSSAMET BIYIK,

8- MUHAMMED NURİ YILMAZ,

9- MUHAMMED NUMAN ERDURAN,

10- ABDÜSSAMET MELEN,

11- RECEP KILIÇKESER,

12- HAKAN YILMAZ

13TALHA YAZGIN,

14-ENSAR AKKAYA,

15-HASAN AFVAN AYDOĞDU,

16 ABDULLAH DEĞİRMENCİ

17-AHMET ALBAYRAK,

18 YASİN CAN ÖZTÜRK,

19- EFE CAN YAZICI

20- ABDUL SELAM YEŞİLBAŞ ,

21- ÜMİT BALCİN,

22- MUHAMMED CAN İLERİN,

23-MUHAMMET RAŞİT ÇETİN