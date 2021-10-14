S.A.B.A.H. YÜZ YÜZE EĞİTİMLERE HIZ VERDİ

Yaşanan Pandemi nedeniyle Okul eğitimlerine ara veren

Bu haber 2021-10-14 22:05:43 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Yaşanan Pandemi nedeniyle Okul eğitimlerine ara veren Sakarya Afet Bilinçlendirme Ve Afete Hazırlama Derneği yüz yüze eğitimin başlamasıyla start aldı.

Yaşanan Pandemi nedeniyle Okul eğitimlerine ve toplu eğitimlere bir süre ara vermek zorunda kalan Sakarya Afet Bilinçlendirme Ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) yüz yüze eğitimin başlamasıyla yeniden eğitim çalışmalarına başladı.

SABAH Sakarya Afet Bilinçlendirme Ve Afete Hazırlama Derneğinin ikinci eğitim çalışmaları Akyazı Kuzuluk Mehmet Soykan İlkokulunda başladı.

SABAH başkanı Eczacı İlhan Durgut yaptığı açıklamada Kuzuluk Mehmet Soykan İlkokulunda tüm sınıflarda minik öğrenciler arasından temsilciler belirleyerek yetişkin olduklarında gönüllü olmalarını teşvik edildi. Özellikle gönüllü olmak nedir sorusuna 6 yaşındaki öğrencinin istemek demesi bu konuda bizleri çok umutlandırdı. Minik temsilcilerimiz gönüllü olmak isteyen arkadaşlarının isimlerini yazarak, Mart ayındaki deprem haftasında bizlere ulaştıracak. Hafif yağmurlu bir gün olmasına rağmen dışarıda toplanan öğrencilere İlkyardım konusunda biraz bilgi paylaşımında bulunduk dedi.