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Akyazı Jandarma Trafik ’ten öğrencilere eğitim semineri

Akyazı Jandarma Trafik ’ten öğrencilere eğitim semineri

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Akyazı Jandarma Trafik ’ten öğrencilere eğitim semineri

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki
Bu haber 2021-10-13 16:18:29 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik semineri veriyor.

Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra özellikle geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, okullardaki eğitim seminerlerine başladı.

Seminerlerde; emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konulara değinen Jandarma Trafik Timleri, öğrencilerin sorularını da titizlikle cevapladılar.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri’nin bu yöndeki eğitim ve faaliyetlerinin yıl boyunca süreceği belirtildi.
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