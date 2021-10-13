Sonbahar Akyazı’da yüzünü göstermeye başladı

Yaz aylarını geride bırakırken Sonbahar mevsimini yaşamaya başladık. İşte Sultanpınar Yaylasından Sonbahar’ın ilk Fotoğrafı sonbaharı ne de güzel anlatıyor.
Yaz aylarını Yağmurla karışık geride bırakırken Doğa ve İnsanlar Sonbahar mevsimine merhaba dediler.
Akyazı’da ise Sonbahar mevsimini yeni yeni yaşamaya başladık,Bir çok bölgede yapraklar sararmaya başlarken bazı bölgelerimizde yapraklar rüzgarında etkisiyle savrularak yere düşmeye başladı.
Mevsim değişikliklerinde adeta Cennete dönüşen ilçemizde Yaylalarda yaz ayının bitişi ve Sonbaharın gelişinin ilk işaretler ortaya çıkmaya başladı.