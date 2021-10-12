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S.A.B.A.H. DERNEĞİ KALDIĞI YERDEN DEVAM

S.A.B.A.H. DERNEĞİ KALDIĞI YERDEN DEVAM

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S.A.B.A.H. DERNEĞİ KALDIĞI YERDEN DEVAM

S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği 7 Şubat 2013’ de, deprem,
Bu haber 2021-10-12 23:43:21 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği 7 Şubat 2013’ de, deprem, sel vb tehlikelerin risklerini azaltmak için kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kurulduğu günden bugüne kadar toplam 150.000 öğrenciye verdiği  Afet Farkındalık Eğitimlerine Covid-19 pandemisinden dolayı 1.5 yıl ara vermek zorunda kalan Dernek Başkanı İlhan Durgut başkanlığındaki  S.A.B.A.H ekibi eğitimlerine yeniden başladı.

S.A.B.A.H ekibi Bugün Akyazı Anadolu Lisesinde afet farkındalık eğitimi verdi. Okul Bahçesinde verilen eğitime okulun tüm öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Dernek Başkanı İlhan Durgut bu alanda yaptığımız faaliyetlerimize aynı heyecanla devam ediyoruz.dedi ve Herkese afetsiz, sağlık günler diledi.
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