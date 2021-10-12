ANNE SÜTÜ ANNENİN BEBEĞİNE VERDİĞİ EN GÜZEL HEDİYEDİR

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek

Bu haber 2021-10-12 23:26:13 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle anne sütünün önemiyle ilgili etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cevahir ve birkaç üniversite öğrencisi tarafından Akyazı Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ziyaret edildi. Ziyaret esnasında serviste yatmakta olan anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi vurgulanarak doğru emzirme teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Ziyarette;Annelere doğumdan hemen sonra bebeğe ilk olarak anne sütü verilmesinin, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncini arttırdığı, kemik, kas ve zeka gelişiminde de önemli rol oynadığı anlatıldı.

Anne sütü annenin bebeğine verdiği ilk ve en güzel hediyedir, anne sütü bebeğin tüm ihtiyaçlarını içeren eşsiz bir kaynaktır. Emzirme anne ile bebeğin arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi rahmin toparlanıp eski haline dönmesine de yardımcı olur ve doğum sonrası kanamaları azaltır. Anneyi meme kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim kanserinden korur. Aynı zamanda annenin doğumdan sonra kilo vermesini de çabuklaştırır.

Bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmeli, daha sonra ek gıdalar ile birlikte iki yaşına kadar anne sütüne devam edilmelidir. Ayrıca anne sütü doğru emzirme tekniklerine dikkat edilerek verilmelidir. Her emzirme öncesi eller mutlaka su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Bebek yeni doğduğunda mama için her ağladığında ortalama günde 8-12 kez emzirilir, takiben günde 6-8 kez anne sütü verilir.

Emzirme döneminde anne sütünün miktarının ve kalitesinin arttırılması için annenin beslenmesi de çok önemlidir. Protein, kalsiyum, demir ve vitaminlerden zengin gıdalarla beslenilmeli ve bol su tüketilmelidir. Aşırı karbonhidratlı, baharatlı, yağlı ve gaz yapan gıdalardan uzak durulması hatırlatılmasında bulunuldu.