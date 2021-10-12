BAŞKAN SOYKAN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Ercan Aykan’ın emekliye ayrılması sonrasında Akyazı

Bu haber 2021-10-12 10:05:22 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.