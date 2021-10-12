BAŞKAN SOYKAN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

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Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Ercan Aykan’ın emekliye ayrılması sonrasında Akyazı
Bu haber 2021-10-12 10:05:22 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Ercan Aykan’ın emekliye ayrılması sonrasında Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Fehmi Talay’a hoş geldin ziyaretinde bulundu

Ercan Aykan’ın emekliye ayrılması sonrası boşalan Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğüne Hasan Fehmi Talay’a atandı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde emekli emniyetçi başkan yardımcısı Ali Özer ile birlikte Ercan Aykan’ın emekliye ayrılması sonrasında Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Fehmi Talay’a hoş geldin ziyaretinde bulundu. Ziyarete başkomiser İsak Göz’de eşlik etti.

Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Ali Özer ile birlikte Akyazı ilçe emniyet müdürlüğü görevine atanan Emniyet müdürümüz Hasan Fehmi Talay'a makamında ziyarette bulunarak, yeni görev yerinde başarı ve kolaylıklar diledik dedi.
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