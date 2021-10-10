ASSU Dokurcuna okul yapacak

Akyazı Dokurcun bölgesinde faaliyet gösteren ASSU dolum tesisleri Dokurcun bölgesinin ihtiyacı olan okul yapımı için çalışmalara başladı.
Dokurcun ‘da yeni yapılacak okul binası yapımını üstlenen ASSU Dolum Tesisleri yapılacak olan okul binası ile ilgili Firma Yetkilisi Necmettin Kalebaşı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karabulut ile devam eden çalışmalara dair bilgi verdi.
Millî Eğitim müdürlüğü Okul Binası Projesinin çiziminin son aşamasına gelindiğini belirten ASSU Yetkilileri ‘ne eğitim öğretime sundukları katkılar için teşekkür ettiler