Akyazı 100 bine yaklaşan Nüfusu artan ticaret hacmiyle tek noterin yetersiz kaldığı konuşuluyordu. Akyazı’ya 2.inci noter açılıyor.
100 bine yaklaşan Nüfusu artan ticaret hacmiyle tek noterin yetersiz kaldığı Akyazı’da son günlerde sıkça tartışılan konuların başında yer alıyordu. Beklenen oldu konuşuluyordu. Akyazı’ya 2.inci noter geliyor.
Akyazı Yunus Emre Mahallesi Ada Caddesi Fiskobirlik yakınlarında birinci katta açılması düşünülen Noter binası için yer temini yapıldı 120 metrekare olan binada tadilat çalışmaları başladı. Yapılacak tadilatın ardından yaklaşık 10 gün sonra Akyazı 2.inci noterine kavuşacak