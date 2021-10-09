AKYAZI’DA AMATÖR SPOR HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI

Akyazı Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliği ile 4 -10 Ekim Amatör Spor Haftası olması

Bu haber 2021-10-09 23:46:50 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliği ile 4 -10 Ekim Amatör Spor Haftası olması münasebetiyle yürüyüş ve çarşı içerisinde spor gösterisi etkinliği programı düzenlendi.

Akyazı Kapalı spor salonu önünden çarşı merkezine saat 13.30’da yapılan yürüyüş ile başlayan program çarşı merkezinde kurulan spor minderlerine kadar devam etti. Yürüyüşü tamamlayan sporcuları Akyazılılar heyecanla çarşı merkezinde karşıladı. Voleybol, Basketbol, Karate, Kickbox, Okçuluk, Güreş, Futbol gibi birçok kategoriden oluşan sporcular kendi kategorisine ait alanlara gelerek çarşı içerisinde kendilerini coşkuyla izleyen Akyazılı vatandaşlara hazırladıkları spor gösterilerini sundular.

Sporculara selamlama konuşması yapan Akyazı Belediye Başkan Vekili ve Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk “Akyazı Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gününüz kutlu olsun yarınlarınız güzel olsun” dileklerinde bulundu.

Düzenlenen programa Akyazı Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor hizmetleri Müdürü Özgür Aygün, Akyazı İlçe Spor Müdürü Âdem Altun, ilçe genelinde amatör sporcular, Antrenör, Spor hocası, Öğretmen ve programı izlemek üzere birçok vatandaş katıldı.