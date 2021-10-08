Kızılay’a maddi yardımda bulundular

Akyazı Belediye Meclis ve İmar Komisyonu Üyesi ve Ak İnşaat sahibi Mustafa

Bu haber 2021-10-08 20:53:23 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclis ve İmar Komisyonu Üyesi ve Ak İnşaat sahibi Mustafa Karahasan yanında eşi Ayça Yıldırım Karahasan olduğu halde Kızılay Akyazı Şubesine giderek temsilci ve Belediye Meclis üyesi Mustafa Birincioğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’ndan geldi. Birincioğlu belediye meclisinde birlikte çalıştığım değerli kardeşim eşi ile birlikte Kızılay’ımızı ziyaret etmişlerdir. Bu ziyarette göreve geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar hakkında değerli kardeşimize ve eşine geniş bilgiler verdim. Kendileri de yaptığımız çalışmalardan ve özellikle Akyazı’nın kan bağışı bakımından Kızılay’ımızın kalesi haline gelmesinde büyüt katkımız olduğunu belirterek kendileri de eşi ile birlikte kurumumuza önemli sayılabilecek miktarda nakdi yardımda bulunmuşlardır. Hem ziyaretleri için hem de yaptıkları maddi destek için Karahasan ailesine teşekkür ediyorum dedi.