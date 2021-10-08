ÜNAL GÜNDÜZ’E MESLEKTAŞ ZİYARETİ

Düzce Kadastro Müdürü Cihat Bilgihan Yalçın, Akyazı Kadastro Müdürü Fatih Başara

Bu haber 2021-10-08 20:51:20 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Düzce Kadastro Müdürü Cihat Bilgihan Yalçın, Akyazı Kadastro Müdürü Fatih Başara ve Düzce Kadastro Müdür yardımcısı Ümit Topalcık Akyazı Belediyesinin İmar İşlerinden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Gündüz’ü makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten memnunluk duyduğunu söyleyen Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz şunları söyledi “ Bildiğiniz üzere ziyaretçilerim gibi ben de kadastrocuyum. Yapılan bu ziyarette hem okul yıllarımızı konuştuk hem de mesleğimizle ilgili yeni gelişmeleri değerlendirdik” dedi.

Düzce Kadastro Müdürü Cihat Bilgihan Yalçın, Akyazı Kadastro Müdürü Fatih Başara ve Düzce Kadastro Müdür yardımcısı Ümit Topalcık Akyazı Belediyesinin İmar İşlerinden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Gündüz’ü makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten memnunluk duyduğunu söyleyen Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz şunları söyledi “ Bildiğiniz üzere ziyaretçilerim gibi ben de kadastrocuyum. Yapılan bu ziyarette hem okul yıllarımızı konuştuk hem de mesleğimizle ilgili yeni gelişmeleri değerlendirdik” dedi.