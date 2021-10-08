Akyazı Ak Kadınlar toplandı

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları Yönetimi Nurten Birincioğlu’nun başkanlığında toplandı.

Bu haber 2021-10-08 20:48:50 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları Yönetimi Nurten Birincioğlu’nun başkanlığında toplandı. Parti binasında gerçekleşen haftalık olağan toplantıda yönetim kurulu üyeleri geride bıraktıkları hafta içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili kuruldaki arkadaşlarına bilgiler verdi.

Toplantıya başkanlık yapan Nurten Birincioğlu da yönetim kurulundaki arkadaşlarının çalışmaları ile ilgili konuşmaları dinledikten sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Kurul arkadaşlarımızla birlikte çok çalışıyoruz. Daha çok çalışmalı ve yaptıklarımızı hemşerilerimize bıkıp usanmadan anlatmalıyız. İktidarımız döneminde Akyazı’mıza kazandırdığımız birçok eserimiz var. Daha da kazandırmak için çalışacak olan iktidarımızı daha güçlü kılma adına bizde Ak kadınlar olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmalıyız”