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Başkan Birincioğlu ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu beraberinde İl Koordinatörü
Bu haber 2021-10-08 20:46:51 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu beraberinde İl Koordinatörü Beyhan İlhan olduğu halde Cumhuriyet Mahallesinde ikamet etmekte olan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek onların hayır dualarını aldı.

Akyazı Kadın Kolları başkanı Birincioğlu,  bu tür ziyaretleri uzun zamandan beri yaptıklarına dikkat çekerek, bu ziyaretlerde büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, onlarla sohbet ediyor ve hal hatırlarını ve de isteklerinin olup olmadığını soruyoruz. Bu ziyaretlerden hem biz hem de ziyaret ettiklerimiz memnun ve mutlu oluyorlar dedi ve ziyaretlerin bundan sonra da aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini açıklamasına ekledi.

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