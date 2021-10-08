MHP 1.5 YIL ARADAN SONRA TEKRAR MAHALLELERDE

Bundan 1.5 yıl önce seçmenlerinin sorunlarını dinleyip çözümü için cumhur ortağı

Bu haber 2021-10-08 13:50:06 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

Bundan 1.5 yıl önce seçmenlerinin sorunlarını dinleyip çözümü için cumhur ortağı ve yetkililere iletmek için köy köy mahalle mahalle dolaşan Akyazı MHP İlçe başkanı Ali Dertli ve yönetim kadrosu pandomin dolayısı ile bu gezilerine ara vermişti.

Yasakların kalkması ile tekrar mahalle gezilerine başlama kararı alan İlçe yönetimin 1.5 yıl sonra ilk durağı Alaağaç Mahallesi oldu.

MHP İlçe Başkanı Ali Derti Başkanlığında Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Ahmet Çetin, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Akar ile Osman Dedecan olduğu halde dün gece Alaağaç Mahallesi kahvesinde Alaağaçlı vatandaşla bir araya geldiler.

Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaretlerinin amacının seçmenlerin siyasilerimiz seçimde seçime mahallemize gelir bir daha mahallemize uğramazlar şeklindeki sözlerini anımsatarak biz böyle yapmayacağız ve seçimden sonra da mahalle halkımızın yanında olup onların sorunlarını dinleyip çözüm yolları aramak olduğunu söyledi.

Başkan Dertli birlikte hareket ederek her türlü problemin çözüleceğini kaybettiğimiz okulumuzu yeniden elde etmekle her kese gösterdik. Yetkililere kalsaydı mücadele edilmeseydi bizler ve çocuklarımız gelecekte çok büyük sıkıntı çekecekti. Okulumuz yine eski yerinde en kısa zamanda yapılır . dedi.

Muhtar Zafer Karacan çevremizdeki mahallelerimiz doğal gaza kavuşuyor , bu kadar kalabalık bir mahalle olan Alaağaç mahallemiz yine plan dışında bırakılması olmaz. Yetkililerle bu konuda yaptığımız görüşmelerde mahallemizin imar planının 2022 programına alındığı sözü verildi. İnşallah 2 yıl içinde doğalgaza kavuşuruz. Dedi.

Toplantıya katılan eski Muhtar Ali Yalçın mahalle dışına alınmasına neden olanları sert bir şekilde kınarken tekrar eski yerine alınmasını sağlayanlara da teşekkür etti.