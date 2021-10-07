BAŞKAN SOYKAN ESKİ KAYMAKAM ÖMER KALAYLI’YI ZİYARET ETTİ

Expobel Çevre Şehircilik ve Teknolojileri Fuarına katılmak için Gaziantep’e giden

Bu haber 2021-10-07 16:58:27 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Expobel Çevre Şehircilik ve Teknolojileri Fuarına katılmak için Gaziantep’e giden Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan burada bir dönem Akyazı kaymakamı olan Şehitkâmil Ömer Kalaylı’yı makamında ziyaret etti

Expobel Çevre Şehircilik ve Teknolojileri Fuarına katılmak için Gaziantep’e giden Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Sapanca ve Karapürçek Belediye Başkanları ile birlikteeski Akyazı yeni Şehit Kamil kaymakamı Ömer Kalaylıyı makamında ziyaret ettiler.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı'mızda başarılı görevlerde bulunan Şehitkâmil Kaymakamımız Sn. Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret ettik. Sıcak ve samimi ilgisinden dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum dedi..