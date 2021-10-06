Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YİNE O KAVŞAK 1 YARALI

YİNE O KAVŞAK 1 YARALI

AKYAZI İLÇE EMNİYETTE GÖREV DEĞİŞİMİ

AKYAZI İLÇE EMNİYETTE GÖREV DEĞİŞİMİ

AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

BAŞKAN İZİNDE VEKALET ÖZTÜRK'TE

BAŞKAN İZİNDE VEKALET ÖZTÜRK'TE

Soykan’ın doğum gününü kutladılar

Soykan’ın doğum gününü kutladılar

Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

YİNE O KAVŞAK 1 YARALI

D 140 Karayolu Akyazı Küçücek kavşağında Otomobil ile çarpışan
Bu haber 2021-10-06 16:15:06 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

D 140 Karayolu Akyazı Küçücek kavşağında Otomobil ile çarpışan Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre D 140 Adapazarı Nallıhan Ankara Karayolu Akyazı Küçücev kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle Otomobil ile Motosiklet çarpıştı.

Kazada Motosiklet sürücüsü yaralandı,Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken Ambulansta çağırdılar.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralanan Motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
16:17 - YİNE O KAVŞAK 1 YARALI
D 140 Karayolu Akyazı Küçücek kavşağında Otomobil ile çarpışan...
00:50 - AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU
37 yaşındaki Erhan ağaçta asılı halde bulundu...
17:14 - Soykan’ın doğum gününü kutladılar
Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Akyazı Net haber sitesi sahibi...
19:01 - KÜÇÜK RAVZANURDAN GÜZEL HABER
Kuzuluk Orta Mahallede ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde yardım...
23:20 - AK KADINLAR BOŞ DURMUYOR
Ak Parti Akyazı Kadın kolları haftalık olağan toplantısını yaptı....
17:07 - KALP KRİZİ GEÇİREN CENGİZ İDİZ TOPRAĞA VERİLDİ
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesi halkından Cengiz İdiz ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ