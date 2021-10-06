YİNE O KAVŞAK 1 YARALI

D 140 Karayolu Akyazı Küçücek kavşağında Otomobil ile çarpışan Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre D 140 Adapazarı Nallıhan Ankara Karayolu Akyazı Küçücev kavşağında dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle Otomobil ile Motosiklet çarpıştı.
Kazada Motosiklet sürücüsü yaralandı,Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken Ambulansta çağırdılar.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralanan Motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı