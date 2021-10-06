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AKYAZI İLÇE EMNİYETTE GÖREV DEĞİŞİMİ

Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ın tayininin çıkması sonrası Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü
Bu haber 2021-10-06 16:13:20 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ın tayininin çıkması sonrası Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine Hasan Fehmi Talay atandı.

Neredeyse her yıl müdür değişikliğine uğrayan Tayinci müdürlerin ara durağı haline gelen Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yine görev değişimi oldu.

Yaklaşık 1 yıl önce Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ercan Aykan’ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Hasan Fehmi Talay atandı

Hasan Fehmi Talay Kimdir?

1964 doğumlu olup Aslen Erzurumludur. İlk orta ve lis eğitimini İzmir'de tamamladı. AÖF kamu yönetimi mezunu olup 1989 yılında mesleğe ilk adımını attı. 10 yıl Gaziantep ve Elazığ illerinde görev yaptıktan sonra 1999 yılından bügüne kadar İstanbul'da görev yapmakta. Evli iki çocuk babası olan Güngören emniyet müdür yardımcısı Hasan Fehmi Talay sağlıklı yaşamı destekleyen, yürüyüş sporunu aktif olarak yaparak herkese örnek olan bir bürokrat.
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