BAŞKAN İZİNDE VEKALET ÖZTÜRK'TE

Belediye Başkanı Bilal Soykan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

Bu haber 2021-10-05 17:14:47 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

Belediye Başkanı Bilal Soykan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 6-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan belediyelerin örnek projelerinin sergileneceği, belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü malzeme, araç ve gereçlerin tanıtılacağı Expobel Çevre Şehircilik ve Teknolojileri Fuarına katılmak üzere Gaziantep’e gitti.

Fuara katılmak üz ere Akyazı’dan ayrılıp Gaziantep’e giden Belediye Başkanı Bilal Soykan’a dönüşüne kadar Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk vekalet edecek.