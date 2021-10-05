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Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Akyazı Net haber sitesi sahibi
Bu haber 2021-10-05 17:02:30 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Akyazı Net haber sitesi sahibi ve TV 264 TV Akyazı temsilcisi Alaattin Onur, Bizim Akyazı İnternet sahibi Kenan Certel ve Akyazı Net muhabiri İbrahim Aydın Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın doğum gününü kutladılar.

Makamında ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Bilal Soykan’a sağlık, huzur, mutluluk dileyen Akyazı’da görev yapan gazeteciler, Başkan Soykan’a görevinde de başarı dileğinde bulunmayı ihmal etmediler.

Gazetecilerin yaptığı kutlama ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bilal Soykan, bir taraftan teşekkür ederken diğer taraftan da çalışmaları ile ilgili bilgi vermeyi unutmadı.

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