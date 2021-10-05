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Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayına ait toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlık yaptığı Belediye
Bu haber 2021-10-05 16:59:17 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayına ait toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlık yaptığı Belediye Meclisi biri ilave olmak üzere 5 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Ekim ayı olağan meclis toplantısına mazeret bildiren AK Partili Üyelerden Abdurrahim Atmaca, Rasim Bulca, Emrullah Kut ve Osman Kesikbaş toplantıya katılmadı.

Gündemin 1. Maddesi oybirliğiyle İmar Komisyonuna havale edilirken, gündemin ikinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 yılı performans programı oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi 2022 yılı gelir tarifesi ile gündemin 4.maddesinde yer alan Belediyenin 2022 yılı bütçesi plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan daha önce belediyede makam aracı olarak kullanılmakta olan 2017 model dizel skoda marka aracın şartsız ve ivazsız hibe edilmesi hususu toplantıya katılan AK Partili üyeler tarafından kabul edilirken, 4 MHP’li üye ise bu maddeye çekimser oy kullandı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, toplantıda yaptığı kısa konuşma da geride kalan bir ay içerisinde Belediye olarak başlattıkları ve sonlandırdıkları çalışmalarla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi verdi ve 54 milyon lira olarak kabul edilen daha sonra kabul edilen ek bütçeyle 80 milyon liraya çıkan 2021 bütçesinin 2022 yılında 112 milyon lira olarak meclis onayına getirileceğini söyledi.

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