Aşı konulu yarışma Talihlileri ödüllerini aldı

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Akyazı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 18-30 yaş grubu gençlerle ilgili olarak
Bu haber 2021-10-05 16:44:36 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 18-30 yaş grubu gençlerle ilgili olarak “ haydi gençler aşımızı olalım sağlığımızı koruyalım” sloganı ile düzenlenen ödülle aşı kampanyasına katılan ve yapılan çekilişte kazananların ödülleri düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.

Belediye Meclis salonunda yapılan törende yapılan yarışmaya katılan ve çekilişte kazanan Mücahit Talha Demir, Kübra Öngel, Ahmet Hakan Berk, Tunahan Dertli, Miraç Aslan ve Ahmet Genç’in vaat edilen bilgisayarları törene katılanlar tarafından verildi.

Düzenlenen de konuşan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, bu yarışmanın anlamlı bir yarışma olduğunu söyledi ve yarışmayı düzenleyenleri ve kazananları tebrik etti ve mutlaka aşımızı olalım diye de Akyazılılara çağrıda bulundu.

 

İlçe Sağlık Müdürünün de katıldığı sade törene Belediye Başkanı Bilal Soykan, yardımcıları Mehmet Çakmak ve Ali Özer ev sahipliği yaptı.

 
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