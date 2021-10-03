ÖDÜLLÜ AŞI KAMPANYASINDA KAZANAN TALİHLİLER BELLİ OLDU

Akyazı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos 2021 – 28 Eylül 2021 tarihlerinde

Bu haber 2021-10-03 19:14:48 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos 2021 – 28 Eylül 2021 tarihlerinde 18 - 30 yaş arası gençlere “ Haydi Gençler Aşımızı Olalım Sağlığımızı Koruyalım” kampanyası kapsamında İlçe sağlık Müdürlüğü önünde yapılan aşılama kampanyasına ilçe genelinden 82 genç vatandaşımız ilk doz Covid-19 aşılarını vurdurmuş ve MSI marka dizüstü oyun bilgisayarı çekilişine katılmaya hak kazanmıştı.

01.10.2021 Cuma günü Belediye Meclis Salonunda Akyazı Belediyesi’nden Özel Kalem Müdürü Derya Aksima, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Betül Tütüncü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İbrahim Baş’ın oluşturduğu 3 çekiliş komisyon üyelerinin huzurunda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yapılan çekilişle 6 Asil ve 6 yedek talihli belirlendi.

Akyazı Belediyesi Facebook hesaplarında canlı olarak yayınlanan çekilişte kazananları belirleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan Hayırlı Uğurlu olsun dileklerinde bulundu.

Kazanan talihlilere ödülleri 05 Ekim Salı günü saat 10.00 da Akyazı Belediyesinde yapılacak törenle verilecek

Kazanan Asil ve Yedek talihlilerin İsimleri şöyle

ASİL TALİHLİLER

1-Mücahit TALHA

2-Kübra ÖNGEL

3-Ahmet Hakan BERK

4-Tunahan DERTLİ

5-Miraç ARSLAN

6-Ahmet GENÇ

YEDEK TALİHLİLER

1-Enes DERTLİOĞLI

2-Çağrı BAYAR

3-Ahmet Enes SARAÇ

4-Zeynep BEKTAŞ

5-Ayşegül SANCI

6-Melih KAHVECİ