OKULUM İÇİN YARIŞIYORUM AİLEMLE SPOR YAPIYORUM VOLEYBOL TURNUVASININ ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU

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Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan Akyazı Kaymakamlığımız, Belediyemiz,
Bu haber 2021-10-03 19:06:31 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan Akyazı Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Spor Müdürlüğümüz tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen ortaklaşa düzenlenen Voleybol Turnuvasının final müsabakasını izleyerek sporculara ödüllerini verdi.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Spor Müdürlüğü tarafından gençlerimizi spora teşvik etmek, hareket etmeye yönlendirmek amacıyla ve Avrupa Hareketlilik Haftası olması münasebetiyle düzenlenen "Okulum İçin Yarışıyorum Ailemle Spor yapıyorum" Voleybol Turnuvasının Final karşılaşması ve Ödül töreni yapıldı.

Turnuvayı izlemek üzere katılan Akyazı Belediye Başkanımız Sn. Bilal Soykan karşılaşma sonrasında sporcuları tebrik ederek ödüllerini verdi. 20 takım 240 sporcunun katıldığı Voleybol Turnuvasında müsabakalar toplamda 10 gün sürdü. 

Akyazı Kaymakamımız Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan, , Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun ve Beden Eğitim Öğretmenlerimiz Turnuva final müsMİNİKLER KATEGORİSİ

1. HÜSAMETTİN BAYRAKTAR TOBB.ORTAOKULU

2. PARİS ORTA OKULU

3. İMAM HATİP ORTA OKULU

4. VAKIF İLK ÖĞRETİM OKULU

 YILDIZ ERKEKLER KATEGORİSİ

1. AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU

2. HÜSAMETTİN BAYRAKTAR TOBB ORTAOKULU

3.VAKIF İLKÖĞRETİM ORTA OKULU

YILDIZ KIZLAR KATEGORİSİ

1.İMAM HATİP ORTAOKULU

2.ATATÜRK ORTA OKULU

3.ALTINDERE ALİ ALTIPARMAK ORTA OKULU

4.HÜSAMETTİN BAYRAKTAR TOBB.ORTAOKULU

GENÇ KIZLAR KATEGORİSİNDE

1.AKYAZI NİLÜFER HATUN M.T.A.L.

2.AKYAZI PROJE KIZ İMAM HATİP ANADOLU LİSESİ

3.KONURALP ANADOLU LİSESİ

4.ŞHT.YÜZBAŞI HALİL İBRAHİM SERT ANADOLU LİSESİ

EN ÇENTİLMEN TAKIM

AKYAZI ANADOLU LİSESİ VE İŞMONT M.T.A. LİSESİ

 
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