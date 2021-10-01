BAŞKAN SOYKAN’DAN GECİKMELİ BASIN TOPLANTISI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptığı gecikmeli basın toplantısında

Bu haber 2021-10-01 17:46:33 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptığı gecikmeli basın toplantısında 2,5 yıllık çalışmalarını ve devam eden çalışmaları ile bundan sonraki dönemde yapacakları hakkında bilgiler verdi.

Belediyeye ait zabıtanın bulunduğu binada yapılan toplantı belediye başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ünal Gündüz ve Ali Özer bulundu. Başkan Soykan konuşmasına 2,5 yıl önce seçim sürecinde mahalleleri dolaşarak seçmenlere vermiş oldukları sözleri hatırlatarak başladığı konuşmasına şöyle devam etti. En önemlisi 'yemeyeceğiz, içmeyeceğiz milleti tozdan, çamurdan kurtaracağız" Terminalimiz yok, yapacağız. Hayvan pazarımız, mezbahımız yok yapacağız. Karacasu'nun her iki tarafını düzenleyip yeni bir cadde kazandıracağız, spor kompleksi ve yüzme havuzu sözümüz vardı. Bütün bunları 5 yıl içinde bu söz verdiklerimizi yapacağımızı vaadini vermiştik" hatırlatmasında bulunarak bugün gelinen noktada Akyazı'da 150 bin ton asfalt atıldığını, çöp kamyonları aldıklarını, 3 milyon borcumuz vardı. Hem de her ay 150 bin lira borçlanıyorduk de ve Doğalgazla alakalı olarak ta Kuzuluk, Pazarköy, Altındere ve Vakıf'ın doğalgaz çalışmalarının bitirildiğini, Topağaç bitmek üzere olduğunu söyledi.

Spor kompleksi ihalesini 4 ay önce yapıldığını ancak geçen zaman içinde maliyet yükseldi bu nedenle ihaleyi iptal ettik. Projede birtakım revizyonlara gidip tekrar 21 Eylül'de yeniden ihale edildi. Haftaya yer teslimini yapıp sözleşmeyi yapacağız. Büyükşehirin Sosyal Gelişim Merkezlerini yapan firma aldı. Ciddi bir firma. Komkleksi İki yıldan kısa zamanda bitirmiş olacağız.

Başkan Soykan Çarşı içi güzelleştirme işine başladıklarını belirterek "Bunu parke söküp takma gibi algılayanlar var. Bu parke sökme takma işi değil. Söktüğümüz zaman SASKİ aspes borularını değiştiriyor. SEDAŞ kablolarını değiştiriyor. AGDAŞ çalışıyor. Türk Telekom fiber kablosunu çekiyor. Çok komplike bir iş. Sinema sokağı örneğinde olduğu gibi Kaymakamlıktan Değirmenciler Caddesi de dahil olmak üzere bu bölgeyi komple yenilemiş olacağız. Dedi. Hayvan Pazarı ve Mezbaha ile ilgili geçen hafta Ankara'da Tarım Bakanlığı'nda girişimlerde bulunduklarını dile getiren Bilal Soykan, şu bilgileri verdi; " bu konuda da şunları söyledi.

“Tarım bakanlığında sıkıntı olmuştu. Osmanbey merasında 19 dönümlük belediyeye ait olan yerde yapmayı planlıyoruz. İmarını yapmakla alakalı orada derdimizi anlattık. İnşallah kurula girecek. İnşallah olumlu çıkacak. Acelle Yaylası'da bir sosyal tesis yapmayı planlanmıştı. Buna sıcak bakmadıklarını gördüm. Büyük ihtimalle o geçmeyecek. Karacasu ile ilgili bakana kadar gittik. onlarda talimat verdiler. Bu yılın programına koymakla alakalı. İl müdürlüğü yazısını yazmış bakanlık onayında. Onay geldiğinde ihale edecekler. Bize düşen tarafını yapacağız"

Başkan Soykan Sokak Hayvanları geçici bakım evinin açılışını yaptıklarını ve bununla ilgili güzel olumlu tepkiler aldıklarını belirterek fakülte ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Soykan; "Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin gelmesi benim dönemime nasip oldu. Binden fazla öğrenci var. Üç yıl içinde 3 bin öğrenciyi geçecek. Yeni binalarla ilgili çalışma var. Hastane yanında bir proje var. Büyük bir proje. Blok blok yapılabilir. Dehşet güzel proje. Üniversite ile birlikte yapmak bize nasip olur" ifadesini kullandı.

Sıfır atıkla ilgili merkezde konteynerler dağıttıklarını ifade eden Başkan Soykan, depolama alanı ile alakalı proje çalışmalarının sürdüğüne işaret etti.

Alaağaç, Yağcılar, Karaçalılık, Hasanbey, Harunusta'da imar planı çalışmaları olduğunu dile getiren Soykan, şunları söyledi. "Onlarda tarım bakanlığında. İnşallah o konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz ile ilgili çok talep var vatandaşlarımızdan. Kenar mahalleler başta olmak üzere doğalgaz çalışmalarını AGDAŞ ile birlikte yürüteceğiz." Dedi.

Belediyenin borçları ile ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulunan Soykan; "Borçsuz olma konusunda bir iddiamız vardı. SGK ve Verdi Dairesi ile yaptığımız mahsuplaşmada Akyazı Belediyesinin borçlarını sıfırlamış olduk. Sadece yılbaşından sonra 7 milyon 200 bin lira carileri ödemişiz. Ayda 350 bin lira sigorta ve vergileri tutuyor. Göreve geldiğimizde iller bankası payımız maaşları ödemeye yetmiyordu. Bu 15 Eylül itibariyle maaşı, sigortayı ve vergiyi de ödedik. 800 bin lira para arttı. Bu kısır döngüydü. Mahsuplaşma bitince iller bankası payımız arttı. Kesintilerimiz kalktı. Belediyeye yük getirmeden hem 19 milyon lira faizden kurtulmuş olduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben ödemez yerine iki tesis daha yapardım. Ama biz ödeyeceğiz. Yatırımlarımızı da engellemeyecek. Hiç hesabımızda yokken 16 milyon lira spor kompleksi için cebimizden para çıkacak. Sel oldu. 51 milyon lira hasar oluştu. AFAD hasarın 17 milyon lirasını kabul etti. Orada her derenin başındaki büzleri büyükşehir ile birlikte değiştirdik. Çok ekstra yükleri oldu selin belediyeye." dedi.

"Seneye Ada Caddesi de dahil olmak üzere bütün Akyazı'nın asfaltını yapacağız" diyen Soykan sözlerini şöyle sürdürdü; "Sokaklar dahil tüm asfaltı yapacağız. Ondan sonra kim bozarsa o yapacak. Asfaltlama işlemini yapa yapa bitireceğiz. Bını yapacak gücümüz, ekibimiz, bilgimiz var.dedi.

Akyazı Belediyesi'nin Bilecik Yenipazar Belediyesi'ne ve Kırşehir Akçakent Belediyesi'ne yaptığı demir yardımına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Bilal Soykan; " Belediyelerimiz arasında bu tür yardımlaşmaların yapıldığını belirterek bizim de bu tür taleplerimiz olabilir şeklinde konuştu.

İlçemiz için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz diyen Başkan soykan konuşmasının sonunda basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.

Başkan Soykan Toplantıya katılan basın mensurlarına teşekkür ederek hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından toplantı sona verdi.