DİRENDİLER İKİNCİ OKULU KAPTILAR

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Yıkılan okullarının başka bir bölgede yapılması kararına tepki gösteren Alaağaç halkına
Bu haber 2021-10-01 16:56:39 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Yıkılan okullarının başka bir bölgede yapılması kararına tepki gösteren Alaağaç halkına müjdeli haber Başkan Soykan ve İl Milli Eğitim Müdürü Savaş’tan geldi. Alaağaç Mahallesine tam teşekküllü 16 derslikli okulun yanı sıra  8 derslikli okul daha yapılacak.

Deprem sonrası hasar gören 2019 yılında yenisi yapılmak üzere yıkılan ihalesi yapıldıktan sonra 16 dersliğe çıkarıldıktan sonra İlçe merkezine kaydırılan Alaağaç İlk ve Orta okulu bölge halkı tarafından tepkilerle karşılık bulurken bazı sivil toplum kuruluşları da Alaağaç halkına destek amaçlı basın açıklamaları yapmışlardı.

Konu TV264 İlçelerde gündem programında gündeme geldikten sonra İlçe kaymakamı Yakup Güney Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan’dan oluşan ekibin yaptığı girişimler sonucu İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Ankara’ya giderek bakanlıkta sorunu çözüp 8 derslikli Alaağaç İlkokulu’nu Alaağaç Mahallesine kazandırdı.

İLK MÜJDE SOYKAN’DAN

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan sabah saatlerinde basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda ilçenin son 2,5 yılını değerlendirme toplantısında Alaağaçlılara ilk müjdeyi verdi Soykan Alaağaç Mahallesinde 8 Derslikli okulun yapılacağı müjdesini verdi.Soykan basında çıkan haberler Akyazı’ya 2 okul kazandırmış oldu sonunda kazanan Akyazı oldu dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AKYAZI’DA

Yakup Güney Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,  İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı bu gün öğlen saatlerinde Alaağaç Mahallesindeki okul alanında gelerek basın açıklamasında bulundular.

Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan’ın ev sahipliği yaptığı basın açıklamasında Belediye başkanı Bilal Soykan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir sorundu bizler Kaymakamımımz ve Muhtarımız ile kununun takipçisi olduk iş bitmedende açıklama yapmak istemedik dedi.İlçe kaymakamı Yakup Güney Devletimiz bu konularda plan programla çalışmakta Alaağaç Okulumuz burada kendi yerinde yeniden yapılacaktır dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Valimiz.Bölge Milletvekillerimiz kaymakamımız belediye başkanımızla birlikte çözüm noktasında beraber istişareler ettikten sonra Ankara’ya gidip bakanlık nezdinde durumu anlatıp okul sözü alıp buraya geldik.Alaağaç Mahallemize tam donanımlı 8 derslikli okul sözü aldık Ekim ayında burada çalışmalara başlayıp 2022 -2023 Eğitim yılında Alaağaçlı Öğrencilerimiz burada ders başı yapacaklardır,Bu benim değil Devletimizin sözüdür Allah devletimize zeval vermesin dedi..

Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan bu konuda emeği geçen ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza İl Milli Eğitim Müdürümüze kısacası emek veren herkese şahsım ve Alaağaç halkı adına teşekkür ederim dedi.

 

 
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