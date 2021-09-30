Eskişehir il emniyet müdürü Yaman’ı ziyaret ettiler

Son kararname ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Akyazılı Yaman Ağırlar’a bir ziyarette hemşehrilerinden geldi.
Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde belediye başkan yardımcısı emekli emniyetçi Ali Özer ve Bıçkıdere Muhtarı İbrahim Yılmaz Eskişehir’e giderek İl Emniyet müdürü Yaman Ağırları makamında ziyaret ettiler.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Akyazı konuşuldu, Eskişehir İl Emniyet müdürü Yaman Ağırlar ziyaretten memnunluk duyduğunu hemşerileriyle hasret gidermekten mutlu olduğunu dile getirdi