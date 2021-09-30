Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AK KADINLAR BOŞ DURMUYOR

AK KADINLAR BOŞ DURMUYOR

Eskişehir il emniyet müdürü Yaman’ı ziyaret ettiler

Eskişehir il emniyet müdürü Yaman’ı ziyaret ettiler

EMEKLİ ÖĞRETMEN ŞEMSETTİN DURSUN VEFAT ETTİ

EMEKLİ ÖĞRETMEN ŞEMSETTİN DURSUN VEFAT ETTİ

SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI YILDIRIM’DAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SERT ELEŞTİRİ

AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI YILDIRIM’DAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SERT ELEŞTİ

KUZULUK’LU FİSUN YÜKSEL TOPRAĞA VERİLDİ

KUZULUK’LU FİSUN YÜKSEL TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir il emniyet müdürü Yaman’ı ziyaret ettiler

Son kararname ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Akyazılı Yaman
Bu haber 2021-09-30 23:16:19 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Son kararname ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Akyazılı Yaman Ağırlar’a bir ziyarette hemşehrilerinden geldi.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde belediye başkan yardımcısı emekli emniyetçi Ali Özer ve Bıçkıdere Muhtarı İbrahim Yılmaz Eskişehir’e giderek İl Emniyet müdürü Yaman Ağırları makamında ziyaret ettiler.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Akyazı konuşuldu, Eskişehir İl Emniyet müdürü Yaman Ağırlar ziyaretten memnunluk duyduğunu hemşerileriyle hasret gidermekten mutlu olduğunu dile getirdi

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
23:17 - Eskişehir il emniyet müdürü Yaman’ı ziyaret ettiler
Son kararname ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Akyazılı Yaman ...
23:06 - ODA BAŞKANI EMİN ÜSTÜN BELGESİNİ ALDI
Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü her konuda kendilerine destek veren...
00:46 - SERDAR VE ÖCAL AİLELERİNİN MUTLU GECESİ
Sakarya ve Akyazı’nın sevilen eğitimcilerinden Cevat Ayhan Fen Lisesi Kimya Öğretmeni Mehm...
23:27 - AKYAZI MUHTARLARINDAN BİRLİK BERBERLİK YEMEĞİ
Akyazı Muhtarlar Derneği yönetim Kurulu düzenlediği Birlik Beraberlik yemeğinde...
00:33 - MÜFTÜ DEMİR YENİDEN REFAH PARTİSİNİ ZİYARET ETTİ
Kastamonu Seydiler ilçe Müftüsü iken Akyazı’ya atanan...
00:31 - HATIRLI İÇECEK KAHVE
Büyükler bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derlerdi. ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ