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SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

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SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU

Akyazı Sanayi Sitesi esnafı Sanayi sitesi Koruma, kollama ve yaşatma
Bu haber 2021-09-29 22:49:47 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Sanayi Sitesi esnafı  Sanayi sitesi Koruma, kollama ve yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı’nın Sanayi Esnafına yönelik” Aşı olmayanlar aşısını yaptırsın” çağrısına uyan sanayi sitesinde esnaflık yapan sanatkarlar sanayi sitesine gelen sağlık ekibine aşılarını yaptırmaya başladılar.

Dr. Sümeyye Şahin yönetimindeki İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri sanayi sitesinde aşılarını yaptırmamış olan esnafın aşılarını yaptılar.

Dernek Başkanı Ömer Çetin Sarı bugün sanayimize gelen sağlık ekibi 30 sanatkar esnafımıza sinovak ve biontek aşısı yaptılar.  Çağrımıza olumlu cevap vererek aşı yaptıran esnafımız ve davetimize cevap vererek sanayimize gelen ve aşı uygulaması yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ederim dedi.

 
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