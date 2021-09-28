EMEKLİ POLİS EMİN BERBEROĞLU DA KORONA KURBANI

Akyazı Küçücek Mahallesinde ikamet eden Emekli Polis Emin Berberoğlu uzun süredir Koah ve diyaliz hastalığı sorunları yaşıyordu, son olarak yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçemiz Küçücek Mahallesi Esnaflarından İsmail Berberoğlu’nun amcası, Mustafa ve Fatih Berberoğlu’nun babaları emekli polis Emin Berberoğlu yakalandığı amansız hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün saat 12:00’de hanesi önünde pandemi kuralları içerisinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Küçücek aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi