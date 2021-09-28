ZEYNEP SERRA ÜSTÜN TÜRKİYE İKİNCİSİ

23-26 Eylül 2021 tarihinde Elazığ Yakup Kılıç Spor salonunda düzenlenen Kurash yıldızlar

Bu haber 2021-09-28 19:38:04 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

23-26 Eylül 2021 tarihinde Elazığ Yakup Kılıç Spor salonunda düzenlenen Kurash yıldızlar ve ümitler Türkiye şampiyonasına antrenörleri Neslihan Can’ın önderliğinde katılan Akyazı ve Karapürçek ilçesi sporcuları şampiyonadan bir ikincilik, bir üçüncülük , bir beşincilik ve iki de yedincilik alarak döndüler.

52 kg. Ümit bayanlarda Türkiye 2. Si olan Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Zeynep Serra Üstün’ün bu başarısı Akyazı’da sevinçle karşılandı. Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Üstün’ün de kızı olan Zeynep Serra Üstün hedefinin Türkiye şampiyonu olmak ve Milli formayı giymek olduğunu söyledi. Başarılarımda Ailemin ve hocalarım Neslihan Can ve Pınar Batman’ın çok büyük katkıları var hepsine teşekkür ederim dedi.

Aynı şampiyonada 70 kg. Ümit Bayanlarda Almina Çoruhlu Türkiye Üçüncüsü, 57 Kg. da Sena Özer ile Ümit Erkeklerde 73. Kg da Emin Uçar Türkiye 7.cisi olmayı başardiler.

Şampiyonaya katılan diğer sporcularımız ise şunlar. Hatice Sıla Tekir, Keremali Aydın, Yusuf Ziya Kaymak ile Sudenaz Temel.