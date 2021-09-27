AKYAZI SANAYİ SİTESİ DERNEK BAŞKANI SARI AŞI OLMAYANLARI AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

Akyazı Sanayi sitesi Koruma Kollama ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı aşısını

Bu haber 2021-09-27 22:52:24 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sanayi sitesi Koruma Kollama ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı aşısını olmamış ya da sırası gelmesine rağmen diğer doz aşısını yaptırmamış olan sanayi esnafına çağrıda bulunarak şunları söyledi. “ İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme sonrası 29 Eylül 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dernek binasında aşı uygulaması yapılacaktır. Aşı olmak isteyen esnafımıza tercih ettiği Biontech veya sinaovak aşısı randevü almadan yaptırabilecektir.

Hızla yükselişe geçen salgından kurtulmanın yollarından en önemli olanı aşı yaptırmaktır diyen Dernek Başkanı Çetin Sarı Sanayi esnafına bir uyarıda daha bulundu ve esnafın maske , mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymasını istedi.