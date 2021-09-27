ALAAĞAÇSPORDAN BAYRAKLI KİTAPLI AÇILIŞ

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Sakarya Süper Amatör lig takımlarından Alaağaç Spor bu gün saat 16.30’da Akyazı Atatürk stadında
Bu haber 2021-09-27 17:07:15 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper Amatör lig takımlarından Alaağaç Spor bu gün saat 16.30’da Akyazı Atatürk stadında sezon açılışını yaptı. Açılışta minik sporculara Kitap ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Sakarya Süper Amatör lig takımlarından Alaağaç Spor bu gün saat 16.30’da Akyazı Atatürk stadında sezon açılışını yaptı. Açılışa ASKF başkanı Yaşar Zımba ,Akyazı ilçe spor müdürü Adem Altun ,siyasi parti temsilcileri ve sporseverler katıldı

Açılış maçında Alaağaç Spor Hacıkışla Spor’a 4-2 yenilirken sporcuların tamamına Kitap ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Alaağaç Spor kulüp başkanı Aydın Birincioğlu sporculara yaptığı konuşmada oynayacağınız maçlar bir yarıştır. Yarış bittikten sonra rakiplerinizle kol kola sahadan çıkabiliyorsanız o zaman iyi bir sporcu olursunuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk  “Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Ahlaklısını Severim” dedi, işte tam anlamıyla bir sporcuda olması gerekenler bu düsturla yola çıkarsanız daima kazanırsınız dedi.
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